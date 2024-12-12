В Уфу прибыли участники VI съезда Всемирного курултая башкир

Для участия в VI съезде Всемирного курултая башкир в Уфу приехали более 500 делегатов со всей России и зарубежья. Сегодня в Уфе прошла пресс-конференция по случаю открытия съезда.
Спикерами выступили председатель президиума Всемирного курултая Эльвира Аиткулова, директор Удмуртского филиала Института философии и права РАН Алексей Пономарев, эксперт Министерства науки и высшего образования страны Гульсифа Бакиева, представители курултаев башкир Санкт-Петербурга и Югры. Запланировано большое количество встреч и заседаний.
Главная цель – укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие духовной культуры башкирского народа. Итогом станет принятие обновленной резолюции и внесение изменений в стратегию развития башкирского народа.