В Башкирии на выходных ожидается похолодание до -25°C

Синоптики Башкирии поделились прогнозом погоды на выходные. Согласно данным Башгидромета, в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых местах возможна метель, появление гололеда и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах также ожидаются снежные заносы и гололедица. Ветер будет южным и юго-западным, умеренным, местами с сильными порывами. Температура воздуха в течение дня колеблется от 0 до -5°C.
В субботу, 14 декабря, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Ветер сменится на западный и северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура ночью и днем составит от -7 до -12°C, при прояснениях ночью может опуститься до -17°C.
Воскресенье, 15 декабря, также принесет небольшой снег в некоторых районах. Ветер останется западным и северо-западным, умеренным. Температура ночью ожидается в диапазоне -14 до -19°C, с возможными понижениями до -20 и -25°C при прояснениях. Днем от -11 до -16°C.