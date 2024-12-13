В Башкирии на выходных ожидается похолодание до -25°C

Синоптики Башкирии поделились прогнозом погоды на выходные. Согласно данным Башгидромета, в ближайшие дни в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых местах возможна метель, появление гололеда и отложения мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах также ожидаются снежные заносы и гололедица. Ветер будет южным и юго-западным, умеренным, местами с сильными порывами. Температура воздуха в течение дня колеблется от 0 до -5°C.