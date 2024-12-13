В Уфе закончили строительство лестницы к Водонапорной башне

В Уфе закончили строительство 500-метровой лестницы к Водонапорной башне от Набережной. Об этом сообщил мэр столицы Ратмир Мавлиев.

Строительство лестницы началось в сентябре. Бюджет работ составил 17 млн рублей. Уже в следующем году на лестнице будет установлено освещение. На середине пути организована смотровая площадка.