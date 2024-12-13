В Уфе закончили строительство лестницы к Водонапорной башне

В Уфе закончили строительство 500-метровой лестницы к Водонапорной башне от Набережной. Об этом сообщил мэр столицы Ратмир Мавлиев.
Строительство лестницы началось в сентябре. Бюджет работ составил 17 млн рублей. Уже в следующем году на лестнице будет установлено освещение. На середине пути организована смотровая площадка.
Металлическую лестницу установили по маршруту старинной тропы. Её точная локация: от улицы Водопроводной вблизи дома №6 (верх) до улицы Набережной вблизи дома №230 (нижняя точка).
Фото: администрация г. Уфы.