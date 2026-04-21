Башкортостан и Узбекистан обсудили строительство технопарка «Бекабад»

Глава Башкортостана обсудил строительство технопарка «Бекабад» в Узбекистане на встрече с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом Радий Хабиров сообщил в соцсетях. Встреча состоялась в составе официальной делегации России под руководством первого заместителя председателя Правительства страны Дениса Мантурова. Она прошла в Ташкенте в рамках форума «Иннопром. Центральная Азия».
Главными темами обсуждения сторон стали реализация совместных проектов в приоритетных отраслях экономики и развитие межрегионального сотрудничества. Радий Хабиров вместе с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым доложили о ходе работ по флагманскому проекту – строительству технопарка «Бекабад». Стороны обсудили и другие совместные инициативы. Вскоре в дружественную страну планируют направить бизнес-миссию туроператоров.