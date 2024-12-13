В Башкирии в новогодние праздники установят особый противопожарный режим

Неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления – это наиболее частые причины пожаров. 25% всех случаев гибели людей при возгорании приходятся на зимний период. Так, в праздничные дни прошлого года погибли девять человек.