В Башкирии в новогодние праздники установят особый противопожарный режим

Неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления – это наиболее частые причины пожаров. 25% всех случаев гибели людей при возгорании приходятся на зимний период. Так, в праздничные дни прошлого года погибли девять человек.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили меры предупреждения возможных ЧП. Во время празднования Нового года и Рождества в республике будет установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запланирован комплекс профилактических мероприятий, включающий патрулирование водных объектов для предупреждения несчастных случаев на воде и установку пожарных извещателей.