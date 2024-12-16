Из Уфы запущен первый прямой поезд до Москвы

В столице состоялся запуск нового скорого железнодорожного состава №49/50. Ранее жители Башкортостана могли пользоваться только транзитными рейсами после отмены прямых сообщений.

В своих соцсетях глава республики отметил, что данное решение было принято благодаря РЖД и Федеральной пассажирской компании. В составе поезда поехал необычный тематический вагон «Девять чудес Башкортостана», который раскрывает природные красоты региона. Проект реализован Куйбышевским филиалом Федеральной пассажирской компании совместно с Министерством предпринимательства и туризма Башкортостана.

Поезд Уфа – Москва будет курсировать через день. Маршрут пройдет через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань. Отправление из Уфы в 9:20, прибытие в Москву на следующие сутки, в 11:15.