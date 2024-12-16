В Уфе возводят ледовые городки

В Уфе строят новогодние городки с ледяными символами года. Одна из площадок находится в Кузнецовском Затоне возле детского сада. В этом микрорайоне ее делают во второй раз. Еще осенью в сквере «Зимний лес» посадили ели. Одна из них символизирует Новый год. Её и украсят к празднику, а остальные 12, олицетворяющие все месяцы в году, подсветят прожекторами.

В будущий ледяной городок уже начали завозить нарезанные пластины. Каждый такой блок в среднем весит около 400 кг. Из них и изготовят скульптуры и различные сооружения для развлечения детей. Деревянная горка уже на месте. Но пока по ней не получится скатиться. Ведутся работы по обустройству ската, после чего горку проверят на безопасность и выдадут сертификат.