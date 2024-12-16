В Уфе возводят ледовые городки

В Уфе строят новогодние городки с ледяными символами года. Одна из площадок находится в Кузнецовском Затоне возле детского сада. В этом микрорайоне ее делают во второй раз. Еще осенью в сквере «Зимний лес» посадили ели. Одна из них символизирует Новый год. Её и украсят к празднику, а остальные 12, олицетворяющие все месяцы в году, подсветят прожекторами.
В будущий ледяной городок уже начали завозить нарезанные пластины. Каждый такой блок в среднем весит около 400 кг. Из них и изготовят скульптуры и различные сооружения для развлечения детей. Деревянная горка уже на месте. Но пока по ней не получится скатиться. Ведутся работы по обустройству ската, после чего горку проверят на безопасность и выдадут сертификат.
Будущий символ года уже начали вырезать. Его изготавливает мастер Рафис Зайнетдинов. Еще одна скульптура будет мультяшная. Это мудрый Каа, друг Маугли. На площадке также в скором времени появятся две украшенные входные арки, световые фигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков-музыкантов. Ледяной городок в Кузнецовском Затоне начнет работать после 20 декабря. В новогодние праздники там будут проводить различные активности. Кроме того, в Кировском районе оформляют еще четыре площадки, главная из которых находится возле Конгресс-холла «Торатау».