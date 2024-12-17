В Башкирии обшили фасад сельского ДК в рамках ППМИ

В Аскинском районе обшили фасад сельского дома культуры. Здание находится в селе Урмиязы. Оно было построено в 70-х годах прошлого столетия и нуждалось в ремонте: наружные стены обветшали, местами крошились кирпичи. Тогда жители решили, что будут участвовать в программе поддержки местных инициатив, чтобы облагородить фасад.

Мечта сельчан осуществилась, они выиграли в конкурсе. И теперь стены сельского дома отремонтированы. До этого уже делали ремонт внутри здания по той же программе. Тогда в рамках проекта «Культура малой родины» приобрели и современное музыкальное и световое оборудование, инструменты и сценические костюмы. В этом году население также будет участвовать в программе ППМИ. В случае победы жители планируют приобрести навесные агрегаты для трактора.