В январе 2025 года ожидается пик новогоднего звездопада

В Московском планетарии рассказали, что первые дни 2025 года будут богатыми на необычные астрономические события.
В ночь с 3 на 4 января ожидается пик новогоднего звездопада Квадрантиды. Его можно наблюдать до рассвета над восточным горизонтом. Ожидается до 120 метеоров в час.
4 января Земля окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.
16 января случится противостояние Марса, рассказали в планетарии. В этот день он подойдёт на минимальное расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей Землю и Солнце, что создаст наилучшие условия для наблюдения Красной планеты.