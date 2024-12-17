В Уфе состоялся конкурс красоты и талантов «Звёзды России – Башкортостан»

Мероприятие объединило более 40 юных участников со всей республики. Они состязались в трех категориях «Мини-мисс и Мистер Федерации», «Звезды России – Башкортостан», «Юная леди Федерации».

Дети должны были продемонстрировать национальный и вечерний костюмы, спортивный выход, творческий номер. Кроме того, в рамках конкурса реализовали социальный проект «Мы вместе!» для детей, чьи родители служат в СВО, и подопечных детских домов.