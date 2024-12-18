В Уфе стартовала всероссийская конференция по электрическим машинам

Мы реально изготавливаем эти образцы, то есть, проект ЯК-40 с гибридной силовой установкой, генератор для него делался здесь, в Уфе. Сигма-4 – полностью электрический самолет. То есть другие проекты, которые касаются электрических самолетов, делаются здесь, у нас в республике, в Уфе, в передовой инженерной школе «Моторы будущего».

Вячеслав Вавилов, руководитель ПИШ «Моторы будущего», доктор технических наук, заведующий кафедрой электромеханики УУНиТ