В Уфе стартовала всероссийская конференция по электрическим машинам

Безопасные, дешевые и экологичные перелеты ждут нас в ближайшем будущем. В Уфе стартовала всероссийская конференция по электрическим машинам. Центральным событием первого дня стало заседание «Союза авиационного двигателестроения». Организация собирается в столице Башкортостана впервые. На повестку дня вынесли вопросы разработки электромоторов для самолетов. На конференции назвали переход на такой тип двигателей мировой тенденцией. У них есть ряд преимуществ.

Улучшение экологической характеристики, так как выхлопа не будет, газа не будет. Кроме того, повышение эффективности, то есть стоимость билета для пассажира должна быть уменьшена. Безопасность полета должна быть повышена.

Виктор Чуйко, президент «Союза авиационного двигателестроения»

Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. Во всей России нет ни одного проекта, связанного с электрическими самолетами, в котором не принимала бы участие передовая инженерная школа «Моторы будущего». Здесь же готовят и молодых специалистов. Цель конференции – обменяться опытом в двигателестроении и приблизить Уфу к званию электрической столицы России.

Мы реально изготавливаем эти образцы, то есть, проект ЯК-40 с гибридной силовой установкой, генератор для него делался здесь, в Уфе. Сигма-4 – полностью электрический самолет. То есть другие проекты, которые касаются электрических самолетов, делаются здесь, у нас в республике, в Уфе, в передовой инженерной школе «Моторы будущего».

Вячеслав Вавилов, руководитель ПИШ «Моторы будущего», доктор технических наук, заведующий кафедрой электромеханики УУНиТ
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