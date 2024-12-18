Безопасные, дешевые и экологичные перелеты ждут нас в ближайшем будущем. В Уфе стартовала всероссийская конференция по электрическим машинам. Центральным событием первого дня стало заседание «Союза авиационного двигателестроения». Организация собирается в столице Башкортостана впервые. На повестку дня вынесли вопросы разработки электромоторов для самолетов. На конференции назвали переход на такой тип двигателей мировой тенденцией. У них есть ряд преимуществ.
Место проведения мероприятия было выбрано не случайно. Во всей России нет ни одного проекта, связанного с электрическими самолетами, в котором не принимала бы участие передовая инженерная школа «Моторы будущего». Здесь же готовят и молодых специалистов. Цель конференции – обменяться опытом в двигателестроении и приблизить Уфу к званию электрической столицы России.