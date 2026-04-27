В Уфе впервые проходит всероссийский турнир по микрофутзалу

Уфа впервые принимает всероссийский турнир по микрофутзалу – это новый командный вид спорта. Матчи проходят в формате 3 на 3, без голкиперов. Играть можно практически на любом покрытии, кроме асфальта и бетона.

Ворота значительно меньше стандартных, и забить в них сложнее из-за наличия нижней перекладины. Однако сейчас этот вид спорта активно набирает популярность у любителей футбола благодаря своей доступности, бюджетности и динамичности.