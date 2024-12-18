В Башкирии температура воздуха опустится до -22°С

В Башкирии в конце рабочей недели ожидается резкое похолодание. Температура может опуститься до -22°С. Сегодня, 18 декабря пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ветер южный и юго-восточный, с порывами. Температура воздуха останется в пределах 0, -5°С.

В четверг, 19 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег. На юго-востоке возможны умеренные осадки. Ветер изменит направление на северо-западный, умеренный, местами порывистый. Ночью температура будет колебаться от -8 до -13°С, на севере возможно -18°С, днем ожидается -5, -10°С.