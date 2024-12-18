Власти Башкирии обсудили безопасность предприятий

Вопрос повышенной безопасности предприятий обсудили на заседании регионального оперативного штаба, который провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. Участие приняли руководители профильных министерств и ведомств республики, оперативных служб и силовых структур, а также представители предприятий Башкортостана.

Обсуждались вопросы обеспечения защиты инфраструктурных и промышленных объектов республики от террористических угроз и определялся порядок межведомственного взаимодействия по реагированию. Так, в соответствии с рекомендациями Минобороны и Минпрома России предприятиями разработаны дорожные карты по организации защиты от атак БПЛА, также в составе аппарата правительства республики создан профильный департамент для оказания методической помощи в организации обеспечения безопасности.