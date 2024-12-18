Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Башкирии

Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Салаватского района. Пятиклассник Максим Шагимуратов из села Мурсалимкино написал письмо на прямую линию с руководителем региона и попросил подарить ему робота-трансформера, а также показать рабочий кабинет Главы Башкортостана. Сегодня желание юного жителя республики сбылось. Максим приехал в Уфу в сопровождении учителя начальных классов средней школы села Мурсалимкино.

Радий Хабиров показал рабочий кабинет, рассказал о своей деятельности, вручил Максиму игрушку, которую он хотел, и новогодние подарки для его младших сестёр и братишки. В свою очередь Максим передал Главе республики картину, которую сам нарисовал, и прочитал праздничное стихотворение, а также мальчик рассказал, что мечтает стать футболистом. Глава Башкортостана пригласил мальчика пройти курс реабилитации в Республиканском реабилитационно-образовательном комплексе «Салют».

Удивительная встреча! У Максима есть сложности со здоровьем, но при этом он очень открытый и доброжелательный. Рассказал, что сам придумал идею написать такое письмо. У нас, к сожалению, есть такие детишки, которые тяжело болеют. Им нужно особенное внимание. Именно для них мы и создали реабилитационный центр «Салют». Там мы пролечим и Максима. А в следующем году он снова приедет в Уфу. Главное, чтобы все были живы и здоровы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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