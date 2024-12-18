Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Башкирии

Удивительная встреча! У Максима есть сложности со здоровьем, но при этом он очень открытый и доброжелательный. Рассказал, что сам придумал идею написать такое письмо. У нас, к сожалению, есть такие детишки, которые тяжело болеют. Им нужно особенное внимание. Именно для них мы и создали реабилитационный центр «Салют». Там мы пролечим и Максима. А в следующем году он снова приедет в Уфу. Главное, чтобы все были живы и здоровы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан