Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Башкирии

Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Салаватского района. Пятиклассник Максим Шагимуратов из села Мурсалимкино написал письмо на прямую линию с руководителем региона и попросил подарить ему робота-трансформера, а также показать рабочий кабинет Главы Башкортостана. Сегодня желание юного жителя республики сбылось. Максим приехал в Уфу в сопровождении учителя начальных классов средней школы села Мурсалимкино.
Радий Хабиров показал рабочий кабинет, рассказал о своей деятельности, вручил Максиму игрушку, которую он хотел, и новогодние подарки для его младших сестёр и братишки. В свою очередь Максим передал Главе республики картину, которую сам нарисовал, и прочитал праздничное стихотворение, а также мальчик рассказал, что мечтает стать футболистом. Глава Башкортостана пригласил мальчика пройти курс реабилитации в Республиканском реабилитационно-образовательном комплексе «Салют».