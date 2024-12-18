В Башкирии подвели итоги обработки обращений Прямой линии Путина 2023 года

В Башкортостане подвели итоги деятельности Приемной Главы государства в Республике Башкортостан за прошедший год. С прошлой прямой линии с Владимиром Путиным в регионе отработали порядка 50 тысяч обращений. Главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов провел совещание с участием руководителей федеральных, республиканских структур власти и силового блока.

На встрече рассмотрели вопросы социально-экономического развития региона, подвели итоги реализации социальных мер поддержки участников СВО и их семей, на которые в этом году направлено 11 миллиардов рублей. Всего в региональную приемную президента России в 2024 году обратилось порядка 2000 человек, жалобы которых в основном касались вопросов правозащиты, социальной сферы, поддержки бойцов спецоперации.