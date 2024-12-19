В Уфе прошло вручение пожарной техники

На церемонии передачи присутствовал заместитель главы МЧС России Илья Денисов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Новую технику вручили Госкомитету по ЧС в республике и республиканскому МЧС.

Если раньше спасателям самим приходилось оснащать автомобили, то тут еще на стадии сборки машины подумали за них, предусмотрев всё, что будет необходимо на вызове. У автомобиля уже есть освещение для работы в ночное время, комплект оборудования, инструменты.

Ключи от техники спасателям вручил заместитель главы МЧС России Илья Денисов. Это пожарные автомобили первой помощи, легковые машины, мобильный комплекс оповещения, КАМАЗ-тягач, катер. Часть отправится в районы республики.

Также замруководителя МЧС ознакомился с работой Центра управления республикой. Илье Денисову продемонстрировали портал «Паводок 2.0», где идет мониторинг во время половодья. Познакомили с возможностями системы «Лесохранитель». За лесами Зауралья наблюдают 14 видеокомплексов.

ЦУР посетил и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Еще в нулевых ему довелось поработать в Башкортостане.