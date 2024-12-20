В Уфе обсудили планы по реабилитации детей с инвалидностью

Очень интересные данные привезла Татьяна Тимофеевна, которые они исследовали именно по нашей республике и, надеюсь, уже определили с коллегами шаги, которые необходимо сделать у нас, для того чтобы и улучшить помощь комплексную, связанную с реабилитацией именно детской, и в то же время чтобы работать над тем, чтобы уменьшить цифры наших детей-инвалидов, которые появляются в республике.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»