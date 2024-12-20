В Уфе обсудили планы по реабилитации детей с инвалидностью

В Уфе обсудили планы по развитию реабилитации и абилитации инвалидов. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся круглый стол с участием Татьяны Батышевой. Затронули темы комплексного лечения детей, лицензий и классификации. Тревожным показателем для Башкортостана является количество детей, которые рождаются с инвалидностью или приобретают ее в процессе взросления.
В Башкортостане в соответствии с указом Президента России действует программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Она направлена на повышение доступности получения профильной медпомощи и информирование граждан. В следующем году планируется оснастить оборудованием 10 медицинских организаций на сумму около 328 миллионов. А в 2026-м – 11 учреждений здравоохранения.