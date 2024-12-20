В Уфе обсудили планы по реабилитации детей с инвалидностью

В Уфе обсудили планы по развитию реабилитации и абилитации инвалидов. В штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся круглый стол с участием Татьяны Батышевой. Затронули темы комплексного лечения детей, лицензий и классификации. Тревожным показателем для Башкортостана является количество детей, которые рождаются с инвалидностью или приобретают ее в процессе взросления.

Очень интересные данные привезла Татьяна Тимофеевна, которые они исследовали именно по нашей республике и, надеюсь, уже определили с коллегами шаги, которые необходимо сделать у нас, для того чтобы и улучшить помощь комплексную, связанную с реабилитацией именно детской, и в то же время чтобы работать над тем, чтобы уменьшить цифры наших детей-инвалидов, которые появляются в республике.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

В Башкортостане в соответствии с указом Президента России действует программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Она направлена на повышение доступности получения профильной медпомощи и информирование граждан. В следующем году планируется оснастить оборудованием 10 медицинских организаций на сумму около 328 миллионов. А в 2026-м – 11 учреждений здравоохранения.

Сегодня обсуждались перспективы работы в этом важном направлении, профилактика детской инвалидности, и, конечно, спасибо огромное главе республики и всем людям, которые объединились, взялись за руки, чтобы наши детки не пропали поодиночке.

Татьяна Батышева, главный внештатный детский специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской реабилитации
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