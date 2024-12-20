В Общественной палате Башкирии подвели итоги работы в 2024 году

Итоги работы за 2024 год подвели в Общественной палате Башкортостана. Председатель палаты Данияр Абдрахманов отметил, что в адрес Общественной палаты на исполнение поступило 16 поручений главы республики. Половина уже сделана.

Были образованы комиссии экологического контроля, здравконтроля. Последняя проводит мониторинг доступной среды в медучреждениях для людей с ОВЗ. Итоги мониторинга переданы в Министерство здравоохранения Башкортостана, все замечания взяты в работу. Поездки в больницы муниципалитетов будут продолжены в 2025 году по запросам жителей.