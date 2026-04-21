Общественная палата Башкирии провела встречу с активистами Белорецка

Общественная палата Башкортостана провела в Белорецке встречи с активистами, общественниками и неравнодушными жителями, вовлеченными в развитие родного края. Было отмечено, что в прошлом году главным приоритетом в работе белорецких общественников стала поддержка участников СВО и членов их семей, а также забота о равных возможностях.
На базе штаба «Мы вместе» организован сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление сухпайков, «сухого» армейского душа и окопных свечей. В зону СВО было отправлено более 10 тонн груза.
Общественная палата Белорецка также провела большую работу по мониторингу организации доступной среды для инвалидов. Было обследовано более 100 городских объектов, выданы предписания для устранения выявленных нарушений.