Дому ребенка в Уфе исполнилось 80 лет

Директор учреждения, Рида Рифовна, она уже сколько лет вкладывает свой профессионализм в то, чтобы было хорошо детям, и комфортно, и уютно, а самое главное, полезно для них, вкладывает свою душу.

Каринэ Хабирова, член попечительского совета Республиканского дома ребёнка специализированного