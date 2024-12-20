Дому ребенка в Уфе исполнилось 80 лет

Поздравить с юбилеем учреждение приехала член попечительского совета дома ребенка Каринэ Хабирова. Она встретилась с маленькими воспитанниками и обсудила текущие вопросы с руководством.

В специализированном детском доме сейчас находятся 47 детей до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей. Еще 20 ребятишек есть в Стерлитамакском филиале. Воспитатели стараются подарить им всю любовь, как своим детям.

Директор учреждения, Рида Рифовна, она уже сколько лет вкладывает свой профессионализм в то, чтобы было хорошо детям, и комфортно, и уютно, а самое главное, полезно для них, вкладывает свою душу.

Каринэ Хабирова, член попечительского совета Республиканского дома ребёнка специализированного

Каринэ Хабирова поздравила сотрудников с юбилеем, отметила их труд и сообщила, что приготовила подарок для детдома. В скором времени туда привезут специальные кроватки для малышей. Также на сцене отметили лучших работников учреждения.

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