Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ

Радий Хабиров поделился итогами Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкирии.

Фото №1 - Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ

Этот год прошел, но это не значит, что мы перестанем заботиться об инвалидах, об особенных детях. Эта история была для того, чтобы мы актуализировали эту повестку, чтобы люди начали понимать, что рядом живут люди, которым не так просто, как нам — кто-то не слышит, кто-то не видит, кто-то на коляске, кто-то болеет, но их много. Они такие же люди, также хотят радоваться. Была задача всколыхнуть общество.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Хабиров выделил важные достижения Года заботы, среди которых открытие реабилитационного центра «Салют», который он назвал одним из лучших в России для детей с особыми потребностями. Также он упомянул, что в Уфе завершаются работы в геронтологическом социальном центре для пожилых людей «Именлек».

Глава республики отметил, что за это время была улучшена инфраструктура и приняты меры, направленные на улучшение жизненных условий людей с инвалидностью. Он призвал общество осознать, что такие люди рядом и что им нужно больше внимания и понимания.

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