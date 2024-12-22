Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ

Этот год прошел, но это не значит, что мы перестанем заботиться об инвалидах, об особенных детях. Эта история была для того, чтобы мы актуализировали эту повестку, чтобы люди начали понимать, что рядом живут люди, которым не так просто, как нам — кто-то не слышит, кто-то не видит, кто-то на коляске, кто-то болеет, но их много. Они такие же люди, также хотят радоваться. Была задача всколыхнуть общество.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан