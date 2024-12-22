Радий Хабиров подвел итоги Года заботы о людях с ОВЗ

Радий Хабиров поделился итогами Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкирии.
Хабиров выделил важные достижения Года заботы, среди которых открытие реабилитационного центра «Салют», который он назвал одним из лучших в России для детей с особыми потребностями. Также он упомянул, что в Уфе завершаются работы в геронтологическом социальном центре для пожилых людей «Именлек».
Глава республики отметил, что за это время была улучшена инфраструктура и приняты меры, направленные на улучшение жизненных условий людей с инвалидностью. Он призвал общество осознать, что такие люди рядом и что им нужно больше внимания и понимания.