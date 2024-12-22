В Башкирии в начале недели ожидается ухудшение погодных условий

В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ночью в северной части региона будет сильный снег, в некоторых местах возможен гололед.

23 декабря, согласно данным Башгидромета, будет облачная погода с прояснениями. На севере республики ночью пойдут дожди, местами сильные. На юге и в течение дня - небольшой снег. В отдельных районах также возможен гололед, на дорогах - снежные заносы и гололедица. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.