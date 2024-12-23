В Башкирии увековечили имя журналиста Ришата Миндиярова

Как теле- и радиожурналист Ришат Миндияров объехал всю республику. Он был автором и ведущим многих передач. Его имя знали в каждом селе. В последние годы он работал начальником службы радиовещания ГТРК «Башкортостан». Его не стало ровно год назад. Но труд его остался не только в журналистике. Он всегда был требовательным к правописанию и культуре речи, поэтому курировал и работу правильного перевода и обозначения природных объектов родного района.