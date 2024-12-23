В Башкирии увековечили имя журналиста Ришата Миндиярова

Имя известного журналиста Ришата Миндиярова увековечили в Караидельском районе. На мосту возле его родной деревни Абдуллино установили памятную доску. Теперь переправа носит его имя.
На открытии собрались близкие, друзья, односельчане Ришата Миндиярова. К слову, установить табличку именно на мосту решили неспроста. Первую переправу строил ещё его отец. Спустя десятилетия мост обветшал. И Ришат Миндияров решил помочь сельчанам.
Как теле- и радиожурналист Ришат Миндияров объехал всю республику. Он был автором и ведущим многих передач. Его имя знали в каждом селе. В последние годы он работал начальником службы радиовещания ГТРК «Башкортостан». Его не стало ровно год назад. Но труд его остался не только в журналистике. Он всегда был требовательным к правописанию и культуре речи, поэтому курировал и работу правильного перевода и обозначения природных объектов родного района.