В Башкирии к Новому году открыли 570 ледовых городков

В Башкирии к новогодним праздникам создали 570 ледовых городков. Большинство из них уже открыты для посетителей, однако в некоторых муниципальных образованиях строительство затянулось из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

В республике также установлено 1703 ёлки, работают 347 катков, 633 горки (из которых 133 сертифицированные и 500 не требуют сертификата), действуют 67 лыжных баз и 30 трасс для тюбинга.