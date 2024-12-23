В Башкирии к Новому году открыли 570 ледовых городков

В Башкирии к новогодним праздникам создали 570 ледовых городков. Большинство из них уже открыты для посетителей, однако в некоторых муниципальных образованиях строительство затянулось из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.
В республике также установлено 1703 ёлки, работают 347 катков, 633 горки (из которых 133 сертифицированные и 500 не требуют сертификата), действуют 67 лыжных баз и 30 трасс для тюбинга.
Также начали работу 22 основных ледовых городка, среди которых два центральных — на площади у Горсовета и у Конгресс-холла. Всего в городе поставили 350 новогодних ёлок.