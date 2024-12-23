В Башкирии запустили новую федеральную трассу

Одной из центральных на совещании стала и тема дорог. Накануне в Илишевском районе запустили участок трассы М-12 протяженностью 65 километров. Радий Хабиров также анонсировал техническое открытие Шакшинского моста и рассказал о других проектах. В свою очередь эксперты говорят о появлении в регионе целого нового дорожного каркаса, который сделает жизнь автомобилистов комфортнее.

Столь масштабный запуск новых участков трассы М-12 подчеркивает значение регионов при реализации проекта. Новая дорога стала частью скоростного маршрута России от Санкт-Петербурга до Владивостока. Это беспрецедентный проект в современной истории страны. Он объединил 24 субъекта. Один из которых — Башкортостан. М-12 «Восток» идёт в обход пяти населенных пунктов на северо-западе региона.

На днях запустили еще один жизненно важный участок — дорогу Бирск-Тастуба-Сатка на отрезке от села Караидель. За 5 лет реконструировали и построили порядка 70 км, в том числе мост через реку Уфу. Теперь общая протяженность асфальтированной трассы — более 250 км. Она соединяет центр республики с северо-востоком и станет альтернативой более короткому, но опасному участку М-5, где зимой выстраиваются пробки из большегрузов.

Впереди еще ряд масштабных проектов. Недавно открытый Восточный выезд из Уфы должен соединить трассы М-5 и М-7. Кроме того, в 2025-м власти намерены завершить 2-й этап проекта «Южные ворота» — построить новую дорогу на улице Пугачева. Радий Хабиров также поручил Правительству активнее заниматься и Южным обходом.

В 2025 году нам предстоит начать работы по расширению до 4 полос дороги Р-240 в обход Стерлитамака. Это очень важная история. Что касается дорог, нам есть чем заниматься. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Развитие дорожного каркаса республики поможет развивать туристическую и деловую сферы. Сокращаются затраты на логистику, и самое главное, движение на дорогах становится более безопасным и комфортным для жителей, отмечают эксперты.