В Уфе открыли две новые поликлиники в Кузнецовском затоне

Сразу две поликлиники заработали в микрорайоне Кузнецовский Затон в Уфе. В столице продолжается реализация программы модернизации поликлиник, инициированная главой республики. Проект рассчитан на шесть лет. Кроме того, медучреждения, которые открыли в Кузнецовском Затоне, входят еще и в другую программу – «Доктор в доме».
Детский врач-хирург теперь принимает в доме. Педиатрическое отделение разместилось на первом этаже высотки. Это филиал детской поликлиники № 2.
Отделение открылось по адресу Испытателей, 21. Для быстро растущего микрорайона оно было необходимо. Кроме того, разгрузился филиал поликлиники по адресу Амантая, 7/1. Медицинские учреждения, вошедшие в программу модернизации, отличает единый брендбук.
Предусмотрен раздельный вход для пациентов с температурой, есть тактильные указатели для удобства пациентов с ОВЗ. Отделение оснащено современным оборудованием — более 15 единиц на 24,5 миллиона рублей.
А это подразделение уже для лечения взрослого населения. И расположено оно также в многоэтажке по соседству. Это филиал больницы № 5.
Ранее жителям приходилось ездить в центр города, отныне первичную медицинскую помощь можно получить в шаговой доступности. Открытие медучреждения стало возможным также благодаря программе модернизации, стартовавшей в прошлом году по инициативе Радия Хабирова.
На реализацию в этом году в бюджете было предусмотрено 500 млн рублей. Для обновления в течение 6 лет медучреждений города запланировано порядка 8 миллиардов.
К слову, оба подразделения, и взрослое, и детское, вошли в еще одну программу – «Доктор в доме». Получить медицинскую помощь можно, спустившись на первый этаж высотки.