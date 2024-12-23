В Уфе открыли две новые поликлиники в Кузнецовском затоне

Сразу две поликлиники заработали в микрорайоне Кузнецовский Затон в Уфе. В столице продолжается реализация программы модернизации поликлиник, инициированная главой республики. Проект рассчитан на шесть лет. Кроме того, медучреждения, которые открыли в Кузнецовском Затоне, входят еще и в другую программу – «Доктор в доме».

Детский врач-хирург теперь принимает в доме. Педиатрическое отделение разместилось на первом этаже высотки. Это филиал детской поликлиники № 2.

Раньше на Амантая ездили, неудобно было, а здесь удобно. Динара Голубева

Отделение открылось по адресу Испытателей, 21. Для быстро растущего микрорайона оно было необходимо. Кроме того, разгрузился филиал поликлиники по адресу Амантая, 7/1. Медицинские учреждения, вошедшие в программу модернизации, отличает единый брендбук.

Предусмотрен раздельный вход для пациентов с температурой, есть тактильные указатели для удобства пациентов с ОВЗ. Отделение оснащено современным оборудованием — более 15 единиц на 24,5 миллиона рублей.

А это подразделение уже для лечения взрослого населения. И расположено оно также в многоэтажке по соседству. Это филиал больницы № 5.

Ранее жителям приходилось ездить в центр города, отныне первичную медицинскую помощь можно получить в шаговой доступности. Открытие медучреждения стало возможным также благодаря программе модернизации, стартовавшей в прошлом году по инициативе Радия Хабирова.

На реализацию в этом году в бюджете было предусмотрено 500 млн рублей. Для обновления в течение 6 лет медучреждений города запланировано порядка 8 миллиардов.