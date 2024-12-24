В Башкирии ожидается похолодание до -22°С

В ближайшие дни в Башкирии ожидается похолодание. Температура опустится до -22°С, предупреждают синоптики. Сегодня, 24 декабря, осадков не предвидится, ветер южный или юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха составит от -5 до -10°С.

В среду, 25 декабря, на некоторых территориях республики возможен небольшой снег. Ветер южный и умеренный. Ночью температура опустится до -10, -15°С, в отдельных местах -17 до -22°С. Днем составит -6, -11°С.