В Башкирии жители Иглинского района готовятся к участию в ППМИ

В Иглинском районе сельчане готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив. Жители планируют реализовать различные проекты: отремонтировать дороги, благоустроить сельские кладбища, приобрести роторную косилку. Есть идея установки уличного освещения и обелиска в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Жители деревни Асканыш, находящейся в сельском поселении Ивана-Казанского сельсовета, на общем собрании рассмотрели три предложения. Все участники единогласно проголосовали за ремонт дороги. В ближайшее время в Лемезинском, Балтийском и Тавтимановском сельсоветах состоятся собрания граждан, на которых жители смогут высказать свои предложения по освещению улиц, ремонту и благоустройству дорог.