В Башкирии жители Иглинского района готовятся к участию в ППМИ

В Иглинском районе сельчане готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив. Жители планируют реализовать различные проекты: отремонтировать дороги, благоустроить сельские кладбища, приобрести роторную косилку. Есть идея установки уличного освещения и обелиска в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для развития своих территорий жители Иглинского района активно используют возможности программы поддержки местных инициатив! В 2025 году из 19-ти сельских поселений в ППМИ будут участвовать 11 сельсоветов с 13-ю проектами.

Венера Нуриахметова, заместитель главы администрации Иглинского района по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности

Жители деревни Асканыш, находящейся в сельском поселении Ивана-Казанского сельсовета, на общем собрании рассмотрели три предложения. Все участники единогласно проголосовали за ремонт дороги. В ближайшее время в Лемезинском, Балтийском и Тавтимановском сельсоветах состоятся собрания граждан, на которых жители смогут высказать свои предложения по освещению улиц, ремонту и благоустройству дорог.

Фото №1 - В Башкирии жители Иглинского района готовятся к участию в ППМИ

Сметная стоимость проекта предварительно рассчитывали. Получилось один миллион восемьсот, до двух миллионов. Расчет берется всё-таки два миллиона. Исходя из этого, мы рассчитываем, что население сдаст, около шестисот тысяч соберёт, администрация сельского поселения двести тысяч добавит и миллион двести тысяч мы рассчитываем получить субсидии из Республики Башкортостан.

Андрей Куглин, глава сельского поселения Ивано-Казанский сельсовет

Мы пятый год участвуем в ней и за прошлый год добились значительных успехов. Избрали, как и прежде, ремонт дороги, поскольку это касается каждого жителя. Все ратуют, в большинстве своем, именно это. Поскольку транспорту всех и доступность от города пятьдесят километров. Следовательно, нам необходима внутри деревни дорога, и мы готовы в это дело вкладываться.

Эдуард Дьяченко, житель деревни Асканыш, председатель инициативной группы
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