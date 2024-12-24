В Башкирии жители Иглинского района готовятся к участию в ППМИ

Мы пятый год участвуем в ней и за прошлый год добились значительных успехов. Избрали, как и прежде, ремонт дороги, поскольку это касается каждого жителя. Все ратуют, в большинстве своем, именно это. Поскольку транспорту всех и доступность от города пятьдесят километров. Следовательно, нам необходима внутри деревни дорога, и мы готовы в это дело вкладываться.

Эдуард Дьяченко, житель деревни Асканыш, председатель инициативной группы