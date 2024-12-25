В Уфе появился сборник этнокаллиграфии

В Уфе состоялся курс «ЭтноКаллиграфика: уфимские линии». Мероприятие было организовано при грантовой поддержке Госкомитета Башкирии по молодёжной политике.

Участниками курса стали учителя ИЗО и начальных классов, а также мамы дошкольников и младших школьников. Уфимцы научились каллиграфии и нарисовали достопримечательности башкирской столицы. Рисунки выполнены с помощью каллиграфических инструментов. Среди них – кисти, перья и карандаши.

Любой желающий может попробовать себя в непростом искусстве. Организаторы курса подготовили сборник для самостоятельных каллиграфических работ.