В Уфе прошёл новогодний утренник для одарённых детей

Праздник для тысячи школьников. В Городском дворце культуры прошел новогодний утренник для одарённых детей Уфы, отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей художественной самодеятельности. Школьников выбрали со всех учебных заведений города, подарив каждому именной пригласительный билет.

Для детей организовали мастер-классы и аквагрим. Также юным зрителям представили театрализованную новогоднюю постановку «Тайна Тридевятого царства» с песнями и интересными флешмобами. В конце мероприятия всем участникам предоставили подарки от Деда Мороза.