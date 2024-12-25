В Башкирии больницам передали ключи от новых автомобилей

В Башкирии 37 медицинским учреждениям передали ключи от новых автомобилей. Всего больницы получили 43 транспортных средства.
В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, руководители медучреждений и водители.
Открывая церемонию, Урал Кильсенбаев отметил, что вручение автомобилей для медучреждений городов и районов республики стало приятным новогодним сюрпризом.
Как отметил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин, автомобили были закуплены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
По информации пресс-службы минздрава Башкирии, современные машины российского производства Lada Granta Лифтбек являются многофункциональными. Они будут использованы для выездов фельдшеров, доставки анализов и для транспортировки пациентов. В багажнике компактно размещены складные носилки, которые при необходимости помогут быть использованы для доставки лежачего пациента в медицинское учреждение. Для этого внутри салона также расположено трансформируемое приемное устройство. Эти универсальные автомобили будут удобны в использовании и в городе, и на селе.
О позитивных переменах в сфере здравоохранения, в том числе и в районных центрах, корреспонденту «Башинформа» рассказал главный врач Раевской районной больницы Венер Изикаев.
Роман Шафиков работает водителем в Нефтекамской районной больнице 28 лет. Сегодня автопарк этого медучреждения полнился еще на два автомобиля Lada Granta.
Фото: bashinform.ru