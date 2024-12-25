В Башкирии больницам передали ключи от новых автомобилей

Глава Башкирии Радий Хабиров и в целом руководство региона уделяют особое внимание сфере здравоохранения. Если вспомнить времена ковида, когда в других регионах были большие проблемы по койко-местам, по обеспечению, у нас в республике было построено пять инфекционных госпиталей, которые функционируют по сей день. Помимо этого, только за последние годы в ПФО было возведено более 700 фельдшерско-акушерских пунктов, из них половина — более 360 ФАПов, построено в Башкирии. Это говорит о пристальном внимании руководства региона первичному звену здравоохранения. Но иногда для того, чтобы спасти пациента и вовремя оказать медицинскую помощь, нужно быстро реагировать. В этих случаях на помощь приходят специализированные автомобили, которые сегодня вручаются нашим районным и городским больницам. Надеемся, что эти автомобили сделают медицинскую помощь для жителей республики доступнее, эффективнее и помогут спасти не одну жизнь.

Урал Кильсенбаев