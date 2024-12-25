В Уфе обсудили практики профориентации школьников

В Уфе обсудили вопросы создания эффективных инструментов профориентации школьников. Заседание прошло с участием депутата Госдумы Натальи Орловой. Одной из главных тем стало обсуждение промежуточных итогов работы центра «ПрофТок». Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент для профориентации, через который с прошлого года прошли более 1600 школьников из 71 образовательной организации.
В ходе рабочей поездки депутат Госдумы Наталья Орлова ознакомилась с работой Центра абилитации для детей с ДЦП и другими заболеваниями «Любимый малыш». Учреждение оказывает первое лечение грудничкам до года. Ранняя комплексная помощь позволяет предупредить отклонения, исключить развитие инвалидности.
В центре созданы все условия для укрепления организма недоношенных малышей. Положительно влияют на здоровье детей плавание, массаж, лечение по нейрокинезиотерапии, ЛФК, применение цвето- и светотерапии, арома- и музыкотерапии.