В Уфе команда программы «Ради добра» подвела итоги проекта

В Уфе состоялось итоговое событие телепроекта «Ради добра», который создан при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Это программа о тех, кто своим примером показывает, что добро может делать каждый. В проекте 12 выпусков – документальных фильмов, которые еще идут в эфире телеканала БСТ.

11-я серия выйдет 27 декабря в 22:15. Она будет посвящена людям, которые страдают деменцией, и тем, кто помогает им справиться с этим недугом. А 12-ю серию покажут 28 декабря в 18:15, в ней раскроют тему другого соцпроекта – «Радость нашего дома».