Башкирия вошла в тройку лучших спортивных регионов страны

Башкортостан вошел в тройку лучших спортивных регионов страны, победитель и призер Олимпийских игр Семён Елистратов — в тройке сильнейших спортсменов России. Таковы итоги Национальной спортивной премии — одной из самых престижных наград в области физической культуры и спорта.

Об этом рассказал в интервью министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Премия учреждена Правительством России в 2010 году, она призвана поддержать спортсменов, тренеров и специалистов в этой сфере.