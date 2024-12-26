Башкирия вошла в тройку лучших спортивных регионов страны

Башкортостан вошел в тройку лучших спортивных регионов страны, победитель и призер Олимпийских игр Семён Елистратов — в тройке сильнейших спортсменов России. Таковы итоги Национальной спортивной премии — одной из самых престижных наград в области физической культуры и спорта.
Об этом рассказал в интервью министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. Премия учреждена Правительством России в 2010 году, она призвана поддержать спортсменов, тренеров и специалистов в этой сфере.
В 2024 году в Башкортостане открыли физкультурно-оздоровительные комплексы в Туймазинском и Чишминском районах, в Уфе и в Нефтекамске. В столице Башкортостана появились такие крупные объекты, как Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс для гребного слалома.