В Башкирии в прямом эфире обсудили развитие дорожной инфраструктуры

Какие дорожные проекты были реализованы в уходящем году, что ждет в ближайшей перспективе, как в городах и сёлах решают проблему «фонящих дорог». Это только некоторые вопросы, которые подняли сегодня в прямом эфире. На телеканале БСТ прошёл брифинг по теме дорог. На вопросы жителей отвечали представители и эксперты дорожной отрасли. В самом начале брифинга исполняющая обязанности министра транспорта региона вкратце рассказала о дорожных итогах года.
Завтра состоится техническое открытие Шакшинского моста. Движение будет запущено по всем четырем полосам, отметили на брифинге. Тем временем нуждается в ремонте и старый Затонский мост. На брифинге много говорили о «Южных воротах».
Чтобы проект был законченным, рассматривается строительство транспортной развязки на Монументе Дружбы. А вот «фонящим» дорогам в будущем будет уделяться еще больше внимания. По поручению главы республики на следующий год на такие проблемные участки будет направлено 4,5 млрд рублей.