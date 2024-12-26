В Башкирии в прямом эфире обсудили развитие дорожной инфраструктуры

Какие дорожные проекты были реализованы в уходящем году, что ждет в ближайшей перспективе, как в городах и сёлах решают проблему «фонящих дорог». Это только некоторые вопросы, которые подняли сегодня в прямом эфире. На телеканале БСТ прошёл брифинг по теме дорог. На вопросы жителей отвечали представители и эксперты дорожной отрасли. В самом начале брифинга исполняющая обязанности министра транспорта региона вкратце рассказала о дорожных итогах года.

Ремонтируем трассы, ведущие к туристическим объектам. В целом за этот год в республике проведен ремонт на участках шести дорог общей протяженностью порядка 72 км. Среди них дороги Уфа — Инзер — Белорецк, Благовещенск — Павловка, Уфа — Охлебинино, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, Стерлитамак — Раевский. Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Завтра состоится техническое открытие Шакшинского моста. Движение будет запущено по всем четырем полосам, отметили на брифинге. Тем временем нуждается в ремонте и старый Затонский мост. На брифинге много говорили о «Южных воротах».