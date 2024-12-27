В Башкирском медуниверситете подвели итоги уходящего года

Новый класс научных исследователей стал одним из прорывов Башкирского медицинского университета. Об этом сказали на итоговом заседании учёного совета БГМУ. В рамках мероприятия на сцене Башгосдрамтеатра отметили передовиков в образовании и науке, а также активистов, участвующих в общественной жизни вуза.