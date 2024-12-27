Танковый экипаж из Башкирии нанес точный удар по силам ВСУ

Танковый экипаж из Башкирии добился успеха в бою, точно поразив силы ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов. Контрактник Валерий из Ишимбая проявил высокий профессионализм и отвагу во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации.
В районную администрации поступило благодарственное письмо от командиров танкового батальона имени Сергея Зорина и мотострелкового полка «Башкортостан». В нем говорится, что сержант Валерий, с позывным «Шпана», во время очередного боевого задания успешно выявил цели противника и произвел точные удары по ним. Это позволило нашим штурмовикам продолжить наступление на позиции врага.
Командование подчеркивает, что Валерий постоянно совершенствует свои боевые навыки и готовит экипаж к выполнению задач. За проявленное мужество он был удостоен государственных наград, включая медали «За отвагу» и «За боевые отличия».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Азат Ишемгулов, ТГ.