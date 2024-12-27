В Уфе названы площадки для запуска фейерверков

С 27 декабря в Башкирии введён особый противопожарный режим. Запускать фейерверки можно только в специально отведённых для этого местах. Площадки для запуска фейерверков назвали в администрации столицы.
В Демском районе – в парке «Демский», на открытой площадке напротив дома по улице Евгения Столярова и на площадке напротив озера Карьерное.
В Калининском районе – на площадке по улице Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и на площади перед ДК «Моторостроитель».
В Кировском районе – 5 площадок, расположенных на пляже «Солнечный», набережной реки Белой (ниже Конгресс-холла), площадки напротив домов по улице Пугачева, 49, улице Академика Сулейманова, 10 и улице Айской, 16.
В Ленинском районе площадки, расположенные около дома 8 по улице Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник».
В Октябрьском районе – на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережная реки Уфы, на аллее между лайфстайл-центр «Башкирия» и улице 50 лет СССР, а также напротив ТЦ «Караван».
В Орджоникидзевском районе – на парковке на спуске к СОК «Биатлон», на площадках по улице Ш. Руставели между улицами Ладыгина и Российской, а также возле фонтана «Танцующие журавли».
В Советском районе – напротив дома по улице Владивостокской, 12.