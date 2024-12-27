В Башкирии вводится особый противопожарный режим на новогодние праздники

В этот период будут запрещены культурно-массовые мероприятия на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности и создающих риски для жизни и здоровья. Под запретом окажутся использование открытого огня (такие как факелы и свечи), фейерверки и другие огневые эффекты.