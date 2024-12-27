В Башкирии вводится особый противопожарный режим на новогодние праздники

В Башкирии с 27 декабря 2024 года по 9 января 2025 года вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Правительстве региона.
В этот период будут запрещены культурно-массовые мероприятия на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности и создающих риски для жизни и здоровья. Под запретом окажутся использование открытого огня (такие как факелы и свечи), фейерверки и другие огневые эффекты.
Также в документе предусмотрено, что использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности вне специальных площадок для фейерверков будет запрещено.
Кроме того, власти должны организовать дежурства ответственных лиц на всех объектах и в местах массовых мероприятий, связанных с новогодними и рождественскими праздниками. Также уделят внимание усилению мер противопожарной безопасности в учреждениях, где люди находятся круглосуточно.