Уфимский аэропорт введет дополнительные авиарейсы на новогодние праздники

В Уфе в новогодние праздники будут добавлены дополнительные авиарейсы как по России, так и за границу, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В московский аэропорт «Шереметьево» запланированы рейсы «Аэрофлота» 29 декабря и 8 января, а также полеты «Nordwind Airlines» 27, 28, 30, 31 декабря и 1, 3, 6, 7, 8 января.

Авиакомпания «Россия» организует дополнительные вылеты из Уфы в Санкт-Петербург 27, 29, 30, 31 декабря и 6, 7, 8 января.

«Nordwind Airlines» и «Икар» также предложит рейсы 27, 28, 29, 31 декабря и 3, 8, 12 января.

Увеличено количество рейсов в курортные города. В Сочи появятся дополнительные вылеты от «Победы» на 3, 8, 12 января и от «Nordwind Airlines», «Икар» на 28, 31 декабря и 4, 6, 11 января.

Кроме того, в период с 27 декабря по 8 января «Nordwind Airlines» планирует использовать более вместительные самолеты Airbus А330-200 и А330-300 на рейсах в Санкт-Петербург и Сочи.