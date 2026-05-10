Прямые авиарейсы и совместные проекты: Башкирия укрепляет международные связи

Запуск авиарейсов из Уфы до Сухума, укрепление связей с Беларусью и перспективы сотрудничества Башкортостана с Узбекистаном в вопросе создания совместного технопарка и реализации других проектов в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и гуманитарной сфере. На неделе в регионе отмечена высокая активность взаимодействия республики с ключевыми партнёрами, с представителями стран ближнего зарубежья.

Теперь поездка в Абхазию не будет квестом, когда сначала нужно долететь до Сочи, затем транзитом доехать до Сухума и на границе простоять в пробках. Отныне появился прямой рейс – 3,5 часа на комфортабельном самолёте. Узнав о его открытии, семья Насыковых сразу же приобрела билеты, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье.

Думали о Сочи, но в моменте узнали, что будут прямые рейсы, и всё, как только увидели, зашёл, посмотрел билеты, и сразу решили ехать. Альберт Насыков

Полёты пока еженедельные. Если направление станет востребованным, авиаперевозчик рассмотрит возможность увеличить частоту вылетов.

На сегодняшний момент запланировано только на высокий сезон – до конца октября. Соответственно, жители могут воспользоваться рейсом как в жаркий сезон, так и захватить бархатный сезон на Черноморском побережье. Денис Никитин, коммерческий директор международного аэропорта «Уфа»

Абхазия – это не только отдых на море. Для Башкортостана это и новые деловые контакты. Радий Хабиров поручил, чтобы в дружественной стране открылся туристический офис.

Который бы там, на месте, выступал бы оператором для наших жителей, если поток пойдёт, Абхазия находится в стадии развития. Тем более для людей получить возможность отдыха на Черноморском побережье за небольшие деньги, понятно, тоже денег стоит, но это не сравнивается с какими-то другими регионами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Беларусь для Башкортостана – один их ключевых международных партнёров. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом государства Юрием Селивёрстовым Радий Хабиров обсудил вопросы создания совместного инвестиционного кластера, тематику производства электротранспорта, проекты в области туризма, сельского хозяйства, образования и науки. Стороны заинтересованы в промышленной кооперации. Большие возможности есть и у башкирских предприятий, которые поставляют продукцию за рубеж. В регионе активно помогают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Например, это субсидия для транспортировки: мы возмещаем не более 1 млн рублей на транспортные расходы, и в этом году по линии центра поддержки экспорта получили подобную субсидию 10 малых компаний. То же самое касается средних и крупных компаний: в прошлом году мы поддержали компании на 50 млн рублей. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Немаловажно и центрально-азиатское направление. Руководитель региона обсудил с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым создание технопарка «Бекабад». Партнёры должны подготовить план развития промышленной площадки и проект застройки территории. Представители узбекского бизнеса выразили желание посетить Башкортостан для детальной проработки инвестиционных инициатив. Радий Хабиров подчеркнул, что на полях Петербургского международного экономического форума планирует подписать ряд соглашений.

С учётом, что партнёром Российской Федерации на ПМЭФ будет Узбекистан и примет участие Президент Узбекистана, я предложил ряд проектов, которые планируется оформить в соглашения и подписать их на форуме. Там уже у нас есть готовая информация. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан