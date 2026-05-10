Прямые авиарейсы и совместные проекты: Башкирия укрепляет международные связи

Запуск авиарейсов из Уфы до Сухума, укрепление связей с Беларусью и перспективы сотрудничества Башкортостана с Узбекистаном в вопросе создания совместного технопарка и реализации других проектов в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и гуманитарной сфере. На неделе в регионе отмечена высокая активность взаимодействия республики с ключевыми партнёрами, с представителями стран ближнего зарубежья.
Теперь поездка в Абхазию не будет квестом, когда сначала нужно долететь до Сочи, затем транзитом доехать до Сухума и на границе простоять в пробках. Отныне появился прямой рейс – 3,5 часа на комфортабельном самолёте. Узнав о его открытии, семья Насыковых сразу же приобрела билеты, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье.
Полёты пока еженедельные. Если направление станет востребованным, авиаперевозчик рассмотрит возможность увеличить частоту вылетов.
Абхазия – это не только отдых на море. Для Башкортостана это и новые деловые контакты. Радий Хабиров поручил, чтобы в дружественной стране открылся туристический офис.
Беларусь для Башкортостана – один их ключевых международных партнёров. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом государства Юрием Селивёрстовым Радий Хабиров обсудил вопросы создания совместного инвестиционного кластера, тематику производства электротранспорта, проекты в области туризма, сельского хозяйства, образования и науки. Стороны заинтересованы в промышленной кооперации. Большие возможности есть и у башкирских предприятий, которые поставляют продукцию за рубеж. В регионе активно помогают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
Немаловажно и центрально-азиатское направление. Руководитель региона обсудил с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым создание технопарка «Бекабад». Партнёры должны подготовить план развития промышленной площадки и проект застройки территории. Представители узбекского бизнеса выразили желание посетить Башкортостан для детальной проработки инвестиционных инициатив. Радий Хабиров подчеркнул, что на полях Петербургского международного экономического форума планирует подписать ряд соглашений.
Сегодня в республике товары за рубеж поставляют более 600 предприятий. Это не только сырье, но и высокотехнологичная продукция. Благодаря таким показателям по экспорту Башкортостан занимает третье место в России. Расширение связей с партнёрами и новые проекты – залог в построении крепкой экономики в условиях международной нестабильности, что позволит создавать рабочие места, улучшать благосостояние жителей и повышать уровень жизни.