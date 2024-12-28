Более 500 жителей Башкирии получили новую профессию по проекту «Содействие занятости»

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан продолжает расширять границы. Более 500 жителей в этом году получили новую профессию в рамках проекта «Содействие занятости». Электрики, сварщики, швеи. Какие еще навыки можно получить за счет государства?
В Буздякском психоневрологическом интернате идет подготовка к Новому году. Вместо флажков – письма-открытки с поздравлениями и пожеланиями. Анастасия Ялалова работает здесь совсем недавно. В апреле на СВО погиб ее отец. На сложную ситуацию в семье обратили внимание координаторы фонда «Защитники Отечества». Многодетная мама работала поваром. Неудобный график, ночные смены. Насте предложили принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» и как члену семьи участника спецоперации пройти бесплатное обучение новой профессии.
Настя всегда мечтала стать психологом. Эту мечту ей помогли осуществить в Центре опережающей профессиональной подготовки. ЦОПП как основная площадка образовательных ресурсов уже четыре года помогает жителям в обучении рабочим профессиям и специальностям.
Четыре месяца обучения с последующим трудоустройством. В центре Насте предложили разные варианты. Социальный работник – почти психолог. И несмотря на сложность профессии, она выбрала помощь людям. Вот уже два месяца Настя помогает жителям интерната быть самостоятельными. Учит готовить, стирать, наводить порядок. Помогает жизненный опыт и рекомендации педагогов.
В этом году в Центре опережающей профессиональной подготовки новую профессию получили более 500 жителей республики, среди них – участники СВО и члены их семей. Образовательные программы расширяются и обновляются. Как говорят специалисты, нет профессии мечты – если есть желание и необходимость, профессионалом может стать каждый.