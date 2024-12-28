В Башкирии более 2,3 тысячи полицейских будут следить за порядком в Новый год

В новогодние праздники в Башкирии безопасность жителей будут обеспечивать более 2,3 тысячи полицейских. Кроме того, на охрану общественного порядка выйдут 150 сотрудников частных охранных предприятий и 800 представителей общественных организаций. Об этом сообщил Валерий Олейник, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики, на оперативном заседании правительства.