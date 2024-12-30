В Башкирии увеличили выплаты контрактникам до 2 млн рублей

Башкирия со следующего года повысила размер выплат мужчинам, которые подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Отныне единоразово контрактники будут получать 2 миллиона рублей, а после минимум по 210 тысяч рублей в месяц.

В общей сложности по новым условиям контрактники в первый год службы получат 4 520 000 рублей. В республике контрактникам полагается более 40 льгот, существуют бесплатные путевки в санатории и скидки в 500 тысяч рублей на покупку квартиры.

Удобнее всего подписать контракт в центре «Защитник», который расположен по адресу улица Элеваторная, 15 в Уфе. Все подробности можно узнать по телефону 8-800-550−55-25 и на сайте башбат.рф.