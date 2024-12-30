В Уфе прошла новогодняя елка для детей с ОВЗ

В Уфе организовали новогоднюю ёлку для детей с ограниченными возможностями здоровья. На праздник пришли 750 детей — это ученики начальной школы. Ребята увидели красочное представление «Новогоднее приключение куницы», поучаствовали в мастер-классах и получили подарки.

Благотворительная елка была организована при поддержке Общественной палаты Уфы, Управления образования и спонсоров. Также каждый желающий мог снять шар с елки, на котором написана заветная мечта. Вице-премьер Рустем Газизов тоже присоединился к «Елке желаний».