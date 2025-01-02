В Башкирии ожидаются метели и гололед

Сегодня, 2 января, синоптики Башгидромета предупреждают о мокром снеге. Возможны метели и гололед. На дорогах снежные накаты, гололедица и заносы. Днем сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью колеблется от -6 до -11°C с возможными прояснениями до -16°C, днем от +1 до -4°C.