В Уфе начали серийное производство зарядных станций для электромобилей

Их выпускают под брендом «Аттар». Они позволяют заряжать одновременно от одного до трех автомобилей. Компания также разработала собственное программное обеспечение, которое включено в реестр отечественного софта.

Этот необычный шкаф – зарядная станция для электромобилей. Он уже почти готов. Сейчас мастера закрепляют крышку. А здесь осталось установить лишь силовой модуль, и зарядная станция перейдет в участок испытаний. Первым делом тут проверяют ее комплектацию, а после – соединение всех узлов и устройств.

Далее тестируют работоспособность на электромобиле. Инженеры-наладчики подают различные нагрузки на ЭЗС и смотрят, как на это среагирует аппарат. Он должен выдержать 150 кв и заряжать три машины одновременно.

Сборкой занимаются местные производители. Мозг, так называемый головной контроллер, разработала и запрограммировала группа инженеров компании. Почти все комплектующие тоже своего производства. Сначала готовят металлический корпус, затем устанавливают силовые преобразователи и коммутационное оборудование.

Фонд развития промышленности Башкортостана поддержал предприятие. Благодаря этому было закуплено дополнительное оборудование и расходные материалы.