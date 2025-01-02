В Уфе начали серийное производство зарядных станций для электромобилей

Их выпускают под брендом «Аттар». Они позволяют заряжать одновременно от одного до трех автомобилей. Компания также разработала собственное программное обеспечение, которое включено в реестр отечественного софта.
Этот необычный шкаф – зарядная станция для электромобилей. Он уже почти готов. Сейчас мастера закрепляют крышку. А здесь осталось установить лишь силовой модуль, и зарядная станция перейдет в участок испытаний. Первым делом тут проверяют ее комплектацию, а после – соединение всех узлов и устройств.
Далее тестируют работоспособность на электромобиле. Инженеры-наладчики подают различные нагрузки на ЭЗС и смотрят, как на это среагирует аппарат. Он должен выдержать 150 кв и заряжать три машины одновременно.
Сборкой занимаются местные производители. Мозг, так называемый головной контроллер, разработала и запрограммировала группа инженеров компании. Почти все комплектующие тоже своего производства. Сначала готовят металлический корпус, затем устанавливают силовые преобразователи и коммутационное оборудование.
Фонд развития промышленности Башкортостана поддержал предприятие. Благодаря этому было закуплено дополнительное оборудование и расходные материалы.
Компания совместно с Минпромом Башкортостана за этот год запустила 70 зарядных станций в республике. 50 установленных ЭЗС – уфимского производства. По динамике роста республика находится на втором месте в стране после Московской области. Сейчас в регионе более 600 электромобилей – вдвое больше, чем было год назад. Интерес растет. Поэтому сейчас создают современную электрозарядную инфраструктуру. Инвесторам, которые хотят работать в этом направлении, государство предлагает меры поддержки. По программе «Развитие энергетики» им возмещают до 60 % затрат на приобретение и на технологическое присоединение к электросетям.