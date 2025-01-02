В Уфе прошла ёлка для детей работников культуры

В Уфе состоялась Республиканская профсоюзная ёлка для детей работников культуры. В этом году ребят встречали в Башкирской филармонии новогодним утренником и ярким представлением.
На мероприятие приехали представители отрасли со всей республики. Всего на праздник пригласили около 500 юных зрителей от 2 до 15 лет и их родителей. Также для ребят подготовили сладкие гостинцы.
Профсоюзные елки для детей проводятся в разных театрах Уфы с 2008 года. Артист Русдрама Олег Сальцын ежегодно в новогоднюю пору работает Дедом Морозом и радует детей Башкортостана. А сегодня с сыном Кириллом пришел на новогоднее представление в качестве зрителя.