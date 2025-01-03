В Башкирии 2000 человек посетили резиденцию Кыш-бабая

Глава республики сообщил, что на протяжении новогодних праздников здесь запланированы различные мероприятия для детей и взрослых, включая катания на лошадях и снегоходах, а также участие в играх и мастер-классах. Этнокомплекс открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00.