В Башкирии 2000 человек посетили резиденцию Кыш-бабая

В Башкирии резиденция Кыш-бабая привлекла около двух тысяч посетителей. Как сообщает «Башинформ», среди гостей – люди из различных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Екатеринбург и Челябинск. С каждым днем количество туристов растет.
По словам внучки Кыш-бабая, Кархылыу, чаще всего дети читают ему стихотворение Есенина «Белая берёза».
Напоминаем, что главный Дед Мороз Башкирии начал свою работу в конце декабря вблизи визит-центра геопарка «Торатау».
Глава республики сообщил, что на протяжении новогодних праздников здесь запланированы различные мероприятия для детей и взрослых, включая катания на лошадях и снегоходах, а также участие в играх и мастер-классах. Этнокомплекс открыт для посетителей ежедневно с 11:00 до 22:00.